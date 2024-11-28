Три будинки на вул. Братів Міхновських не підлягають відновленню

Власникам 20 квартир у трьох будинках на вул. Міхновських, які 4 вересня постраждали від російського ракетного обстрілу, повністю компенсують витрати на нове житло, адже їх помешкання відновити неможливо. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міської ради у четвер, 28 листопада.

Загалом від ракетного обстрілу 4 вересня у Львові постраждали 189 будинків, три із яких на вул. Братів Міхновських не підлягають відновленню.

«Ворожий обстріл 4 вересня завдав різного роду пошкоджень 189 будинках Львова. Зараз за кошти міського бюджету та кошти благодійників тривають відновлювальні роботи у цих будинках. А мешканцям 63 квартир місто виплачує компенсацію на оренду житла. На жаль, маємо три будинки на вул. Братів Міхновських, 37, 38, 40а, які, відповідно до звіту про технічне обстеження, визнані такими, що не підлягають відновленню. Загалом у цих будинках було 20 квартир, відтак мешканці цих помешкань повністю втратили своє житло», – повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Аби допомогти тим, чиї квартири не можливо відновити, міська рада затвердила Програму надання грошової компенсації. Щоб її отримати мешканці або власники квартир мають подати у ЦНАП відповідний пакет документів і відкрити рахунок у банку, куди місто перерахує гроші. Розмір компенсації визначатимуть за формулою: площу зруйнованої квартири множать на вартість за 1 м2 – це сума, яка встановлена державними нормами, з коефіцієнтом 3. Детальніше про процедуру відшкодування – за посиланням.

«Компенсація, яку отримають мешканці, дасть змогу придати житло і провести у ньому ремонтні роботи», – додав Орест Тимчишин.

Нагадаємо, вранці 4 вересня Росія здійснила комбіновану атаку по Львову ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей, серед яких дитина. Ще 71 людина отримала поранення.