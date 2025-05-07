Відкриття атракціону у суботу, 10 травня

У суботу, 10 травня, Львівська дитяча залізниця відкриває літній сезон, повідомляє ЛОВА. Щовихідних можна буде покататися на прогулянковому поїзді у Стрийському парку. Транспорт обслуговуватимуть діти.

«Під наглядом досвідчених викладачів-інструкторів юні залізничники керуватимуть локомотивами, будуть провідниками, черговими по станції, оглядачами-ремонтниками колій та рухомого складу. Загалом на Львівській дитячій залізниці навчається понад 500 дітей шкільного віку. Теоретичні знання, отримані під час навчального року, хлопці та дівчата закріплюватимуть у реальному виробничому процесі», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

Дитяча залізниця працюватиме впродовж травня-жовтня. Графік роботи впродовж сезону:

із травня до листопада – щосуботи та щонеділі з 11:00 до 14:00, з 15:00 до 18:00;

у період літніх шкільних канікул – ще й у четвер та п’ятницю з 12:00 до 14:00, з 15:00 до 17:00.

Вартість проїзду в одну сторону:

дорослий квиток – 65 грн;

дитячий квиток – 32,50 грн.

Відкриття 74 сезону відбудеться об 11:00 на вул. І Франка, 156 (Стрийський парк, станція «Паркова»). Для відвідувачів підготували пізнавальні екскурси з історії Львівської дитячої залізниці, профорієнтаційні локації закладів освіти залізничного напрямку, шоу мильних бульбашок, вікторини, конкурси та аніматори.