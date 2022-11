Під час авіашоу, що було присвячене пам’яті Другої світової війни, в американському місті Даллас два літаки зіткнулися у повітрі та розбилися. За даними Федерального авіаційного управління (FAA), у катастрофі розбилися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та винищувач Bell P-63 Kingcobra.

Як повідомляє Reuters, після зіткнення літаки спалахнули та впали на землю. За даними CNN, на місці працювали понад 40 пожежно-рятувальних підрозділів.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport pic.twitter.com/thokohgJzw