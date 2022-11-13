Під час авіашоу, що було присвячене пам’яті Другої світової війни, в американському місті Даллас два літаки зіткнулися у повітрі та розбилися. За даними Федерального авіаційного управління (FAA), у катастрофі розбилися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та винищувач Bell P-63 Kingcobra.

Як повідомляє Reuters, після зіткнення літаки спалахнули та впали на землю. За даними CNN, на місці працювали понад 40 пожежно-рятувальних підрозділів.

Terrible situation. Two planes collide during an Air Show at Dallas Executive Airport pic.twitter.com/thokohgJzw — Daily Loud (@DailyLoud) November 12, 2022

Кількість жертв унаслідок авіакатастрофи поки що не встановлена. За словами гендиректора групи Commemorative Air Force, яка займається зберіганням бойових літаків Другої світової війни, екіпаж B-17 зазвичай складається із 4-5 людей, а P-63 керує один пілот.

Обидва літаки вважаються рідкісними. Boeing B-17 Flying Fortress («Летюча фортеця») – перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник, спроектований у 1934 році. Bell P-63 Kingcobra – американський одномоторний винищувач, розроблений на початку Другої світової війни на основі винищувача P-39 «Аерокобра». Літаків такої моделі збереглося не більше півтора десятка екземплярів.