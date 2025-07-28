Наркотики з Києва пересилали поштою для розповсюдження у Львові

У Львові поліцейські затримали наркоділків під час «закладок» на вул. Науковій. Як зʼясувалося, товар для розповсюдження їм надсилав киянин. У Львові та Києві поліцейські вилучили психотропів та наркотиків на півтора мільйона гривень, повідомили у поліції Львівщини.

«Встановлено, що 40-річний киянин пересилав психотропні речовини 28-річній киянці та 40-річному жителю Черкаської області, які тимчасово проживають у Львові, а ті мали розповсюджувати заборонені речовини шляхом розміщення «закладок», - повідомили у поліції.

26 липня киянку та жителя Черкаської області затримали на вулиці Науковій у Львові. Під час обшуку в них виявили 20 згортків з вмістом кристалоподібної психотропної речовини 4-метилметкатинон та 4 згортки із вмістом порошкоподібної речовини, зовні схожої на кокаїн, які вони хотіли збути через «закладки».

Під час обшуку за місцем проживання затриманих у Львові вилучили 505 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP, близько 460 грамів особливо небезпечної психотропної речовини 4-метилметкатинон, зіп-пакет із наркотичним засобом кокаїн, елементи пакування, ваги та інші речові докази причетності зловмисників до протиправної діяльності.

Під час обшуку вдома у киянина поліцейські вилучили пакети із психотропними речовинами 4-метилметкатинон та PVP. Його також затримали. Усім трьом повідомили про підозру за ч.3 ст.307 ККУ, що передбачає до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Загальна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 1,5 млн грн. Усі речовини скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.