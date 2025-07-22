На Буковині правоохоронці викрили двох іноземців, які намагалися гуртом продати велику партію наркотиків. У них вилучили 1,2 кг кокаїну загальною вартістю 6 млн грн. Зловмисники приїхали в Україну, щоб налагодити канали постачання великих партій наркотиків і знайти гуртових покупців.

За даними слідства, двоє 54-річні громадяни однієї з країн Європейського Союзу використовували власні зв’язки серед криміналітету для пошуку гуртових покупців наркотиків. Згодом вони прибували в Україну, продавали товар та поверталися додому. Для конспірації наркоторговці зупинялися у різних хостелах, повідомили в СБУ Буковини у вівторок, 22 липня.

Співробітники СБУ та поліції затримали двох іноземців під час спроби продажу 1,2 кг кокаїну, на суму майже 6 млн грн за цінами «чорного» ринку. Під час обшуків у місцях їх проживання виявили 100 тис. євро готівкою. Її походження перевіряється.

Двом чоловікам повідомили про підозру за двома статтями КК України, а саме за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) та ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до злочину.