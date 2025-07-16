Житель Буковини намагався ввезти в Україну речі брендів Rolex, Hermès, Chanel

На Буковинській митниці під час огляду приватного мікроавтобуса правоохоронці виявили контрабанду модних годинників та сумочок на суму 6 млн грн. Речі відомих брендів в Україну намагався ввезти житель Чернівецької області. На водія скалила адмінпротокол, а речі – конфіскували.

У пункті пропуску «Порубне – Сірет» під час проходження контролю митники спільно з прикордонниками виявили мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який в’їхав з Румунії. За кермом транспорту був 26-річний мешканець Чернівецької області, для перетину кордону він обрав смугу «зелений коридор».

«Вибір цієї смуги передбачає, що ввезені товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами», – зазначили в Державні митній службі. Однак під час огляду митники запідозрили, що чоловік може завезти в Україну люксові товари. Мікроавтобус направили на поглиблений огляд.

Під час огляду в салоні авто та багажнику митники виявили партію дорогих товарів відомих брендів. А саме – взуття марок Chanel, Hermès, Loro Piana, Miu Miu, Dior, Nike; сумки брендів Goyard, Miu Miu; годинники Rolex, Chanel; окуляри Cartier. Також серед незадекларованих товарів були ювелірні прикраси Hermès, Chanel, D&G, парфуми Hermès, Givenchy, Burberry та інша косметика.

За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість виявлених товарів складає понад 6 млн грн. На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через державний кордон). Порушник повинен сплатити штраф в розмірі 30% від вартості товару, а це приблизно 1,8 млн грн. Речі в чоловіка тимчасово конфіскували.