Всі авто ввозилися через львівську митницю на пості «Шегині»

Громадянина Республіки Молдова засудили до трьох років в'язниці за махінації із ввезенням в Україну 22 легкових авто, які були задекларовані як благодійна допомога. Всі автомобілі оформлялися на різні благодійні фонди та молодіжні організації. Ввозили транспорт через контрольно-пропускний пункт «Шегині» на Львівській митниці.

Правоохоронці з’ясували, що до організації нелегального ввезення на територію України 22 легкових автомобілів різних марок причетний громадянин Молдови Радіце Рубін. Ці авто під керівництвом обвинуваченого його спільники завозили під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів та молодіжної організації.

До незаконної схеми іноземець залучив трьох людей. Вони, за попередньою інформацією, не були обізнані із злочинними планами чоловіка. Однак все одно погодилися перевозити автомобілі через львівську митницю. Додамо, що обвинувачення проти спільників поліція виділила в окремі кримінальні провадження.

«Крім цього, обвинувачений заручився допомогою невстановленої у ході досудового розслідування групи осіб, які від імені “фіктивних” благодійних організацій, які оформили документи та реєстрацію на авто у відповідних автоматизованих системах під виглядом гуманітарної допомоги», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 27 червня.

Зокрема авто ввозилися як благодійна допомога для таких фондів, Благодійний фонд «Впевнені кроки», «Дефендер ЮА», «Дивергент», «Сігмунд», «Магна Україна», «Авто Турбота 4х4» та Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект “Водень”».

Правоохоронці встановили, що в період з вересня по грудень 2024 року обвинувачений ввіз 22 легкових автомобіля, загальна вартість яких складає понад 2,3 млн грн. В суді обвинувачений визнав свою провину і просив його суворо не карати. Крім того, пояснив, що з початку повномаштабної війни в Україні він вирішив зайнятись контрабандою авто. Чоловік моніторив іноземні інтернет-майданчики для пошуку та придбання транспортних засобів. Потім, перебуваючи в Литві, купував автомобілі, які доставляв до Польщі, а далі до кордону з Україною. Після чого зв’язувався телефоном зі знайомими, які за 50 євро здійснювали транспортування авто та, при ввезенні на митну територію України, надавали неправдиву інформацію до Львівської митниці.

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним громадянина Республіка Молдова, призначив йому три роки позбавлення волі, а всі 22 автомобілі конфіскував в дохід держави і відправив на потреби ЗСУ. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.