Мешканець Львівщини перевозив 1916 пар бездротових навушників Apple та Samsung

У суботу, 21 червня, у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, львівські митники вилучили контрабандну партію техніки, попередньою вартістю 3 млн грн.

Як повідомила Львівська митниця, 64-річний мешканець Львівщини повертався з приватної поїздки до Польщі і перевозив 1916 пар бездротових навушників Apple та Samsung. За попередніми даними, вартість незадекларованої техніки становить близько 3 млн грн.

Митники зазначають, що на багатьох упаковках вказані однакові серійні номери, що не характерно для оригінальної продукції виробників Apple та Samsung і може свідчити про те, що товар не є оригінальним. За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.