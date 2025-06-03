Сканери дозволяють оглянути вантаж без його відкривання

Мобільні сканери, що дозволяють оглядати вантаж без його відкривання, встановили в п’яти пунктах пропуску на кордоні України з сусідніми державами. Митники навчаються працювати з ними. Про це повідомляє сайт Державної митної служби України.

Зокрема, мобільний сканер встановлено на українсько-польському кордоні у Львівській області – в пункті пропуску «Краковець – Корчова». Інші сканери працюють в таких пунктах пропуску:

«Порубне – Сірет» (кордон з Румунією);

«Орлівка – Ісакча» (кордон з Румунією);

«Ужгород – Вишнє Нємецьке» (кордон зі Словаччиною);

«Ягодин – Дорогуськ» (кордон з Польщею).

«Державна митна служба продовжує зміцнювати технічне оснащення пунктів пропуску для ефективної протидії контрабанді та іншим порушенням митного законодавства. Мобільні сканери значно скорочують час митного контролю і підвищують його ефективність», – ідеться в повідомленні Держмитслужби.

Всі мобільні сканери вже успішно пройшли фінальні випробування. Митників навчають роботі з ними з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози. Також навчають тренерів, які в подальшому самі вчитимуть операторів мобільних сканерів.