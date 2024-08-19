У пункті пропуску побудують ділянку для автомобілів і автобусів

Державна митна служба замовила розбудову пункту пропуску «Краковець – Корчова» на кордоні з Польщею за 19,5 млн євро. Роботи виконуватиме відома польська будівельна фірма Unibep S.A.

15 травня Держмитслужба оголосила тендер на будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів та відновлення інфраструктури української частини наявного пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні. Стартова ціна закупівлі становила 19,8 млн грн. Як вказано в умовах тендеру, роботи фінансуються в межах кредиту від уряду Польщі, який Україна отримала ще у 2015 році. Роботи мають виконати до кінця 2027 року.

За умовами кредитної угоди, в тендері могли брати участь лише польські фірми. Вони мали працювати в Польщі три роки і підтвердити досвід будівництва або реконструкції будівель чи споруд із впорядкуванням прилеглої території. На тендер подалась лише одна компанія – польська будівельна фірма Unibep S.A., яка запропонувала виконати роботи за 19,5 млн євро. 31 липня Держмитслужба повідомила компанії про намір підписати договір про виконання робіт.

Нагадаємо, в червні ДМС підписала договір вартістю 23,5 млн євро із тією ж компанією Unibep S.A. на реконструкцію міжнародного пункту пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні. Роботи виконуватимуть у межах того ж кредитного договору між Україною та Польщею.Основними акціонерами Unibep S.A. є Zofia Mikołuszko, Beata Maria Skowrońska, Wojciech Stajkowski, Bożenna Anna Lachocka та фонди PTE Allianz Polska SA і PKO BP Bankowy OFE. У 2017 році фірма виграла підряд тоді ще Служби автомобільних доріг у Львівській області на капремонт траси Т-14-03 Грушів – Немирів за 3,49 млн євро. Однак у 2021 році замовник розірвав договір в односторонньому порядку через затримку.

У 2018 році Unibep S.A. виграла підряд тоді ще Державної фіскальної служби на реконструкцію «Шегині» за 15,55 млн євро. Але у 2023 році замовник розірвав його в односторонньому порядку. У 2020-2022 роках компанія виконала роботи на 360 тис євро, які їй і сплатили. У жовтні 2022 року вона із запізненням передала проєктно-кошторисну документацію без робочої документації. Відтоді сторони вели перемовини про нову ціну договору, але так і не домовились.

Також ця компанія мала бути генпідрядником на будівництві ІТ-парку у Львові, але через пандемію коронавірусу та війну цей проєкт призупинився.