Задля уникнення сплати митних платежів підозрювані підробляли листи від благодійних організацій про призначення авто для військових

На Львівщині викрили схему ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у середу, 16 липня, повідомили у Бюро економічної безпеки. У Держприкордонслужбі уточнили, що протягом цього року підозрювані ввезли на територію України понад 300 автомобілів.

Встановлено, що жителі Львівщини організували незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Робили вони це у змові з керівником однієї з благодійних організацій. Задля уникнення сплати митних платежів підозрювані підробляли листи від благодійних організацій про призначення авто для військових частин. Насправді ж автівки продавали за готівку через платформи онлайн оголошень, Telegram-канали та сторінки в Instagram, Facebook, а також серед знайомих.

У Держприкордонслужбі додали, що злочинці конспірували свою протиправну діяльність, використовуючи тимчасові мобільні номери та безпосередньо зустрічались із потенційними покупцями. Усього протягом цього року за цією схемою підозрювані ввезли на територію України понад 300 автомобілів.

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Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Києва, Львова, Львівської, Київської та Житомирської областей. Вилучено – майже 94 тис. доларів, більше 17 тис. євро, близько 1,7 млн грн, 1350 злотих, п’ять авто, документи, криптогаманці та комп’ютерну техніку.

Триває досудове розслідування. Встановлюється усі причетні до незаконної діяльності. Організаторам схеми готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 201-4 КК України «Контрабанда підакцизних товарів».