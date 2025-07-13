Каптагон знайшли на палетах з маслинами

Поліція Ландсберга, що на сході Німеччини, виявила та вилучила сотні кілограмів наркотику каптагон в одній з місцевих овочевих крамниць. Вартість вилученого товару оцінюється щонайменше у 20 млн євро. Про це пише німецький журнал Spiegel в неділю, 13 липня.

«Це, імовірно, одне з найбільших одноразових вилучень цієї речовини в Німеччині», – ідеться в спільній заяві поліції та прокуратури.

Як встановили слідчі, наркотики до магазина, який торгує овочами та фруктами, доставляли на палетах з олійними культурами. За даними правоохоронців, у суботу було вилучено понад 20 підозрілих палет.

«Чотири з цих палет вже пройшли експертизу. Вони містили близько 300 кг каптагону у формі близько 1,7 млн таблеток», – додає видання.

Загальний розмір незаконної знахідки в Ландсберзі ще з’ясовується. Поліція припускає, що кількість вилучених психоактивних речовин може збільшитись.

За словами правоохоронців, щодо підозрюваних ведеться розслідування, вони перебувають за межами Німеччини. У відомстві не уточнили кількість правопорушників.

Фенетилін (основна діюча речовина каптагону) був розроблено 1961 року в Німеччині, його впродовж 25 років використовували для лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), а також нарколепсії та депресії. Виробники створювали цей медикаментозний засіб як більш м’яку альтернативу амфетаміну, однак через звикання, яке викликав препарат, більшість країн припинили його використання.

Попри це, каптагон є широко поширений у Сирії, Йорданії, Іраці, Катарі тощо. Центром нелегального виробництва і розповсюдження каптагону починаючи з 2012 року вважалася Сирія. Медіа повідомляли, що бійці ісламської держави вживають цей наркотик перед тим, як вирушити на війну. Він притупляє почуття страху, викликає звірячу жорстокість, підвищує витривалість організму і дає змогу бійцям проводити добу без сну. Також каптагон викликає сильну залежність і може спричинити депресію, галюцинації та тривогу.