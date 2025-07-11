Наркотики розповсюджували методом «закладок»

На Тернопільщині дев’ятьом чоловікам, шестеро з яких – військовослужбовці, призначили покарання за масштабну схему з розповсюдження наркотиків. Усі вони в суді свою провину визнали.

Досудове розслідування встановило, що шестеро жителів Тернопільської області спільно з двома мешканцями Сумщини та одним харків'янином організували масштабну злочинну групу з розповсюдження наркотиків на Тернопільщині та в сусідніх областях. Наркоторговці розробили чітку схему зі складами, «закладчиками» та магазинами в телеграмі. Наркотики їм присилали переважно з Сумської області через «Нову пошту» та Meest Express. Злочинна група на Тернопільщині діяла від початку 2024 року. Двоє організаторів – жителі Збаразької та Зборівської громад – до своєї роботи залучили ще сімох спільників, кожен з яких мав свою чітку роль.

«Організатори вирішили створити структурні частини, а саме: так званих “операторів”, “складів” та “кур’єрів”», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 червня.

«Оператори» повинні були знаходити клієнтів, спілкуватися з ними, продавати наркотики, контролювати кількість речовин, одержувати гроші, а також вирішувати різні питання, що стосуються обслуговування споживачів.

«Склади» повинні були виготовляти так звані «мастерклади» (велика кількість наркотичного засобу), пересилати їх за допомогою пошти по Україні та залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях для дрібніших збувачів, для подальшого фасування та розкладання у вигляді «закладок» у роздріб.

«Кур’єри» повинні були відправляти та отримувати наркотики у відділеннях «Нової пошти» в Тернопільській області, забирати «мастерклади», фасувати, зважувати наркотики і виготовляти з них «закладки». «Закладки» залишали в непомітних місцях, фотографували та зазначали координати місця, надсилали повідомлення з адресою в боти телеграму клієнтам.

Загалом правоохоронці з’ясували, що злочинна група спеціалізувалася на продажі канабісу, амфетаміну та психотропних речовин 4-ММС та PVP. Продавали наркотики через магазини в телеграмі з назвами Galaxy Shop та Bank Shop. Під час слідчих дій правоохоронці також виявили в місті Конотоп нарколабораторію, де виготовляли амфетамін і вилучили там понад 0,5 кг цього наркотику.

У суді дев’ять обвинувачених свою провину визнали повністю. Одному з організаторів присудили 10 років позбавлення волі, сімом – 9 років ув’язнення, а ще одному 6 років в’язниці з конфіскацією майна. Всі вилучені наркотики суд постановив знищити. На вирок можна подати апеляцію.