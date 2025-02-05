Поліцейьскі вилучили майже 10 кг психотропів

Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, члени якої в місяць реалізовували майже 4000 доз наркотиків. Загалом під час обшуків вилучили близько 10 кг психотропів, орієнтовною вартістю за цінами «чорного» ринку майже 6 млн грн. До наркогрупи входили п’ятеро людей, двоє яких родом з Тернопільщини.

Поліцейські з Тернопільської області спільно з хмельницькими колегами провели спільне розслідування. Правоохоронці з’ясували, що наркоторговці реалізовували різні психотропи через інтернет. Серед товарів були канабіс, амфетамін, PVP, МДМА. Наркотики замовляли жителі різних регіонів України, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 5 лютого.

Незаконні заробітки організував 28-річний житель Дніпра, якого вже втретє притягують до відповідальності за організацію схем збуту наркосировини. «У спільники він взяв чотирьох спільників – уродженців Хмельницької та Тернопільської областей. Один з них – неповнолітній хлопець. Співучасників запевнив, що бізнес такий вести безпечно, оскільки він з усіма домовився», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Наркоторговець відкрив в Telegram-каналі магазин та адміністрував його. Він замовляв наркотики великими партіями, керував групою, розподіляв гроші, отримані від незаконного збуту. Помічники фасували товар, відправляли його поштою клієнтам або реалізовували методом «закладок» на території Тернопільської та сусідніх областей.

«Документуючи злочин слідчі поліції встановили, що чоловіки реалізовували в місяць близько 4000 доз психотропів. Дохід "бізнесмена" становив майже 2 млн грн», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Правоохоронці провели 15 обшуків у помешканні та автівках підозрюваних. Серед вилученого – 3 кг канабісу, 4,5 кг психотропної речовини PVP, 1,5 кг психотропної речовини амфетамін та 900 штук MDMA загальною масою близько 500 грамів. Також вилучили автомобіль марки Audi, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записки. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин на «чорному» ринку становить близько 6 млн грн.

Прокурори повідомили організатору та спільникам про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах). За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисникам вже обрали запобіжні заходи: неповнолітньому – цілодобовий домашній арешт, а іншим – тримання під вартою без права внесення застави.