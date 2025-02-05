Один із підозрюваних вирощував коноплю прямо у себе вдома

Біля Хмельницького правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, яку організував місцевий житель. За скоєне йому та спільникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила 5 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, організувала наркобізнес група місцевих жителів біля Хмельницького. Так, один із підозрюваних вирощував у своєму будинку рослини конопель. Під час обшуку у нього виявили 150 кущів. Інший – зберігав у гаражі психотропні речовини, які розфасовував по дозам. Відомо, що щомісячний прибуток наркоторговців сягав 300 тис. грн.

«У місцях проживання наркодилерів, їхніх автомобілях, а також в приміщеннях, де вирощувались і зберігались наркотики, поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків. У зловмисників виявили та вилучили майже 40 кг наркотиків, серед яких канабіс, амфетамін, PVP, пакунки з насінням конопель, електронні ваги, мобільні телефони, чорнові записи тощо», – зазначають поліцейські.

Усе вилучене скерували на експертизу. Орієнтовна вартість виявлених наркотиків становить майже 14 млн грн.

Двох хмельничан затримали, їм оголосили підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Їхніх спільників наразі встановлюють.