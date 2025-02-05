Біля Хмельницького викрили підпільну лабораторію з наркотиками на 14 млн грн
Організаторам наркобізнесу загрожує до 12 років ув'язнення
Біля Хмельницького правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію, яку організував місцевий житель. За скоєне йому та спільникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила 5 лютого пресслужба поліції області.
За даними слідства, організувала наркобізнес група місцевих жителів біля Хмельницького. Так, один із підозрюваних вирощував у своєму будинку рослини конопель. Під час обшуку у нього виявили 150 кущів. Інший – зберігав у гаражі психотропні речовини, які розфасовував по дозам. Відомо, що щомісячний прибуток наркоторговців сягав 300 тис. грн.
«У місцях проживання наркодилерів, їхніх автомобілях, а також в приміщеннях, де вирощувались і зберігались наркотики, поліцейські провели 13 санкціонованих обшуків. У зловмисників виявили та вилучили майже 40 кг наркотиків, серед яких канабіс, амфетамін, PVP, пакунки з насінням конопель, електронні ваги, мобільні телефони, чорнові записи тощо», – зазначають поліцейські.
Усе вилучене скерували на експертизу. Орієнтовна вартість виявлених наркотиків становить майже 14 млн грн.
Двох хмельничан затримали, їм оголосили підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Їхніх спільників наразі встановлюють.