Правоохоронці провели 28 обшуків у лабораторії, за місцями проживання та в автомобілях зловмисників

Поліцейські викрили у Хмельницькій області нарколабораторію, яку організував раніше судимий місцевий житель. Підозрюваний із сімома спільниками виготовляв амфетамін і канабіс, їхній щомісячний прибуток складав близько 500 тис. грн. Про це повідомила 4 лютого пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, організатор наркобізнесу – 41-річний житель Хмельниччини, якого раніше судили за вчинення аналогічних злочинів. Чоловік разом із сімома спільниками налагодив виготовлення амфетаміну та канабісу.

«Кожен із фігурантів відповідав за свій напрямок і діяв за встановленими інструкціями. Одні займалися вирощуванням конопель, виготовленням і фасуванням амфетаміну, інші відповідали за постачання, перевезення та розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розподіл коштів серед членів угруповання», – зазначають поліцейські.

Продавали наркотики на території Хмельницької та Вінницької областей, методом із рук у руки або шляхом закладок. Середній щомісячний заробіток бізнесменів складав близько 500 тис. грн.

Правоохоронці провели 28 обшуків у лабораторії, за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних. У зловмисників вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, близько 6,5 кг канабісу та понад 150 г амфетаміну, саморобні пристрої для їх вживання, а також зброю, боєприпаси, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Загальна вартість вилученого товару та сировини складає близько 1 млн грн.

Вісьмом затриманим оголосили підозри за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років увʼязнення.