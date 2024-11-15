Правоохоронці провели понад 60 обшуків у підозрюваних

Хмельницькі правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію, яку організував 44-річний киянин. Чоловік долучив до незаконного бізнесу вісьмох спільників. Їхній щомісячний прибуток становив близько 5 млн грн. Про це повідомили 15 листопада у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, 44-річний мешканець столиці налагодив масштабне виробництво наркотиків. У чоловіка було вісім спільників із Київської, Хмельницької та Миколаївської областей. Необхідне обладнання та компоненти ділки замовляли на спеціалізованому сайті. Потужності лабораторії дозволяли виробляти від одного до трьох кілограмів метадону та амфетаміну за день.

«Готовий товар фасували у пакунки та через довірену людину збували роздрібним дилерам. Замовлення приймали через закриті месенджери або особисто. Розповсюджували метадон та амфетамін методом “з рук в руки” та “закладок” на території Хмельницької та Київської областей», – зазначають у прокуратурі.

Відомо, що від продажу наркотиків організатор отримував до 5 млн грн на місяць, які він розподіляв між усіма учасниками та вкладав у розвиток наркобізнесу.

Правоохоронці затримали усіх підозрюваних та провели понад 60 обшуків, під час яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори та інші компоненти для виготовлення наркотиків, кущі конопель, готові до збуту наркотики, арсенал зброї, чорнові записи, 350 тис. грн у національній та іноземній валюті, а також шість елітних транспортних засобів.

Девʼятьом затриманим інкримінують створення та участь у злочинній організації, використання грошей, здобутих від незаконного обігу наркотиків, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 306, ч.ч. 1-3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України). За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.