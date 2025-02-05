Правоохоронці викрили 18 нарколабораторій

Правоохоронці разом з прикордонниками викрили 18 лабораторій у шести областях України, в яких виробляли щомісяця понад 60 кг амфетаміну. Про це у середу, 5 лютого, повідомили у Офісі генерального прокурора та Державній прикордонній службі.

Слідчі викрили злочинців, які через поштові відділення та так звані закладки постачали сировину для виготовлення амфетаміну до 18 нарколабораторій, що діяли у шести областях України. Щомісяця з цієї сировини виробляли близько 60 кг амфетаміну та продавали його через анонімні Telegram-канали. Ще одна група злочинців відповідала за легалізацію грошей, отриманих від продажу. За даними слідчих, щомісячний обіг у наркосиндикаті становив понад 18 млн грн.

«Вони підшукували громадян, які за тисячу гривень були згодні надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди надалі надходили мільйонні прибутки від незаконного збуту прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Таким чином фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад дванадцять мільйонів доларів на два депозитні криптогаманці, які потім переводили в готівку на Кіпрі», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Правоохоронці здійснили понад 100 обшуків у Києві та десяти областях України. Під час слідчих дій виявили та вилучили елітні авто, гроші у різній валюті, 60 кг канабісу, 7 кг психостимулятора, 3,5 кг амфетаміну, 900 шт так званих екстазі, банківські рахунки та сім-карти, а також інші докази злочинної діяльності.

Одинадцятьом учасникам наркосиндикату повідомили про підозри у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні прекурсорів (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 311 КК України). Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходити.