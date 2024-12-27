Спецпризначенців КОРД затримали на Закарпатті наркоторговців

Поліція викрила двох мукачівців, віком 24 та 28 років, які виготовляли та продавали наркотики. Чоловіки організували нарколабораторію в одному з сіл Мукачівського району, де спеціально для цього винайняли будинок. Поліція Закарпатської області у п'ятницю, 27 грудня повідомила, що з помешкання вилучили незаконний товар на понад 4 млн грн.

«Чоловіки виготовляли особливо небезпечний синтетичний наркотик Альфа-PVP та налагодили міжрегіональну мережу його збуту. На горищі будинку вони обладнали нарколабораторію, в якій щомісяця вдвох виготовляли орієнтовно 10 кг "товару". Для подальшого продажу використовували соцмережі та послуги логістичних компаній», – розповіли в поліції.

Нарколабораторію облаштували на горищі. Фото поліції

Поліцейські провели обшуки у затриманих та вилучили понад 10 тисяч доз синтетичного наркотику, десятки літрів хімічних реактивів та обладнання.

Наразі обоє затриманих перебувають у СІЗО. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.