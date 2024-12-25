Водій зізнався поліцейським, що планував продавати наркотики

У вівторок ввечері, 24 грудня, на вулиці Степана Бандери у Львові патрульні зупинили 38-річного водія ВАЗ 2105 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з поліцією у водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння, що згодом підтвердили аналізи в медзакладі. Пресслужба поліції повідомила, що в автомобілі чоловіка знайшли 85 зіп-пакетів з невідомою речовиною та 44 сигарети з марихуаною.

«Чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі – результат позитивний. Ми винесли постанову та склали протокол за керування транспортним засобом у стані спʼяніння. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу патрульні виявили засоби для куріння та речовину рослинного походження», – розповіли патрульні.

Поліцейські перевірили наплічник чоловіка, в якому була розфасована подрібнена речовина рослинного походження, ваги, цигарки з марихуаною. Водій зізнався, що планував продавати речовини.

Поліцейські затримали водія й відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного виробництва з метою збуту наркотиків. Санкція статті передбачає позбавленням волі до восьми років.