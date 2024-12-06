Іноземець хотів в Україні сховатися від правоохоронців

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині іноземця, який є учасником міжнародного наркосиндикату. Його шість років розшукував Інтерпол. Пресслужба СБУ у п'ятницю, 6 грудня, повідомила, що затриманий був учасником угруповання, яке продавало наркотики на території Євросоюзу.

«Затриманим є громадянином сусідньої країни ЄС. Аби уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався схлватися від правосуддя. Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани», – йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманого готують до екстрадиції. Фото СБУ

Затриманий іноземець наразі перебуває під вартою. Згодом його вишлють з України до країни, яка оголосила його у міжнародний розшук. СБУ не називає цю країну.