Злочинці використовували дрони ручної збірки

В іспанській Альхесірасі наркоторговці для транспортування свого товару використовувала великі дрони, що були виготовлені в Україні. Про це у четвер, 28 листопада, повідомила національна поліція Іспанії.

Іспанська поліція викрила злочинну організацію, яка використовувала українські дрони для транспортування гашишу з Марокко до Іспанії. Як встановили слідчі, безпілотники виготовлялися в Україні. До Іспанії БПЛА перевозили автомобільним транспортом за допомогою операторів зі Східної Європи.

«Злочинці використовували дрони ручної збірки, здатні перевозити до 10 кг гашишу за один рейс. Ці дрони мали автономність понад 50 км, що дозволяло їм перелітати через Гібралтарську протоку, скидати наркотики в Іспанії та повертатися назад», – зазначають у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося затримали десять наркоторговців, що були причетні до цієї схеми.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що правоохоронці затримали 25-річного киянина, який організував злочинну схему зі збуту психотропів на території України та за кордон.