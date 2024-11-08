Наркотики передавали під виглядом дитячих іграшок та харчових продуктів

Правоохоронці викрили міжнародний канал продажу наркотиків та затримали керівників цього наркосиндикату. Важкі наркотики передавалися поштовими відділеннями в дитячих товарах, іграшках та харчових продуктах, повідомили у пресслужбах Офісу Генпрокурора та СБУ у п’ятницю, 8 листопада.

Наркосиндикат займався виготовленням та продажем важких наркотичних речовин на території України та поза її межами. За даними СБУ, під час обшуків правоохоронці викрили 17 членів угруповання, у тому числі – організатора наркоканалу – одесита, який залучив десятки людей до наркобізнесу.

«За матеріалами справи, зловмисники продавали «товар» в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та харчових продуктів переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ. Водночас маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Telegram-канали», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора уточнили, що зловмисники завозили контрабандний канабіс та кокаїн з Канади, а згодом переправляли їх до Грузії та Молдови. Зазначається, що один із підпорядкованих синдикату каналів входив до п’ятірки найпопулярніших інтернет-магазинів наркотиків в Україні.

Правоохоронці також викрили діяльність двох нарколабораторій, в яких щомісяця виготовляли більш ніж 100 кг синтетичних наркотиків. Під час обшуків у лабораторіях та за місцем проживання фігурантів СБУ виявила майже 40 кг наркотиків, майже 1000 л прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани.

«Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн грн. Також виявлено фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Двом організаторам наркосиндикату та 15 його учасникам повідомили про підозри за чотирма статтями ККУ:

ч. 1, 2 ст. 255 ККУ (створення, участь та керування злочинною групою);

ч. 3 ст. 305 ККУ (контрабанда наркотиків);

ч. 3 ст. 307 ККУ (виробництво, продаж наркотиків);

ст. 317 ККУ (організація місць збуту та створення наркотиків).

Санкції статті передбачають до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Підозрюваним учасникам наркокартелю обрали запобіжні заходи. Крім того, триває розгляд питання щодо оголошення в розшук ще двох членів синдикату.