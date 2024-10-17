Правоохоронці провели понад 60 обшуків та виявили нарколабораторії

Поліція викрила та ліквідувала масштабний наркокартель. який працював на території України. Щомісяця нарколабораторії картелю виробляли майже тонну амфетаміну та речовин Альфа-PVР, повідомив у четвер, 17 жовтня, голова МВС Ігор Клименко.

Правоохоронці провели понад 230 обшуків на території 20 областей України та викрили понад 60 людей, які розповсюджували наркотичні речовини. Загалом в межах наркокартелю працювали 19 нарколабораторій, виробництво яких сягало до тонни особливо небезпечних синтетичних речовин – амфетаміну та Альфа-PVP.

«Дохід зловмисників сягав понад 350 млн гривень на місяць», – повідомив Ігор Клименко.

В яких саме областях працював наркокартель, начальник МВС не уточнив. Зазначається, що психотропи зловмисники збували через месенджери.