Правоохоронці виявили сотні одиниць зброї та небезпечні наркотичні речовини

Правоохоронці ДБР, ДСР та Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора провели масштабні спецоперації з викриття та ліквідації каналів збуту зброї, боєприпасів та наркотиків. Загалом в межах спецоперацій повідомили про підозри 116 фігурантам по всій території України, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у суботу, 21 вересня.

В яких саме областях проводилася спецоперація правоохоронців, не уточнюється. Втім, на опублікованих Офісом Генпрокурора світлинах видно, що до обшуків долучалися співробітники Тернопільської спеціалізованої прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

В межах слідства за фактом незаконного зберігання та продажу зброї правоохоронці провели майже 130 обшуків та вилучили:

12 мінометних та протитанкових мін,

187 гранатометів та майже 180 пострілів до них,

понад 85 автоматів та кулеметів,

20 одиниць саморобної вогнепальної зброї,

124 детонатори,

124 тротилові шашки,

понад 170 гранат,

45 пістолетів,

майже 38 тис. набоїв,

15 кг пороху,

артилерійські снаряди.

Крім того, поліція та ДБР провели 69 обшуків за фактом зберігання наркотичних речовин, за результатами яких вилучили наркотиків на понад 15 млн грн:

15 кг амфетаміну,

понад 7 тис. таблеток MDMA,

майже кілограм канабісу,

понад 80 грамів особливо небезпечної психотропної речовини – PVP,

коноплі.

Також правоохоронці вилучили 100 тис. грн, мобільні телефони, банківські та SIM-карти, а також чорнові записи із доказами збуту наркотиків.

«Під час проведення обшуків припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, не уточнивши, де вона розташовувалась.

49 осіб отримали підозри за ст. 263, ст. 410 ККУ (незаконне зберігання та збут зброї, боєприпасів, привласнення зброї та боєприпасів), ще 67 людям повідомили про підозру за ст. 307, ст. 309, ст. 255 ККУ (незаконний обіг наркотичних речовин). Зазначається, що ще 11 людей отримали підозри за збут наркотиків у складі злочинної організації.

Наразі учасникам маштабного каналу збуту зброю та наркотиків обирають запобіжні заходи. Триває слідство.