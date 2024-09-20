Серед затриманих четверо чоловіків та четверо жінок, віком від 24 до 41 року

На Закарпатті поліція затримала 8 членів злочинної групи, які торгували наркотиками на території Ужгородського району, заробляючи в день 40 тис. грн. За скоєне їм загрожує від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 20 вересня, серед затриманих четверо чоловіків та четверо жінок, віком від 24 до 41 року. П’ятеро з них – раніше судимі.

«Вони займалися торгівлею наркотиків у межах Ужгородського району. Щоденний прибуток зловмисників з торгівлі метамфетаміном складав майже 40 тисяч гривень, тобто орієнтовно 1 млн 200 тис. грн протягом місяця», – інформують правоохоронці.

У справі провели 14 обшуків і вилучили розфасовані наркотики – метамфетамін, канабіс та пігулки «екстазі».

Підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання. За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, торговцям загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.