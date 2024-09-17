Закарпатцям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

На Закарпатті правоохоронці затримали сімох членів наркоугруповання, які завозили з ЄС партії метамфетаміну для подальшого продажу в Україні. Під час обшуків у наркоторговців вилучили десять автомобілів, зброю та понад 1,5 млн грн готівкою. Закарпатцям загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 вересня, членами злочинної групи були восьмеро закарпатців – 48-річний організатор, двоє його спільників, а також п’ятеро безпосередніх виконавців. Останні займалися поставками метамфетаміну з-за кордону в Україну та їх подальшим збутом на території регіону.

Наркотики ввозили в країну у сховках власних автомобілів через один із пунктів пропуску в межах Закарпатської області. Щомісяця міжнародний канал поставок та торгівлі наркотиками приносив організаторам мільйонні прибутки.

«За оперативними даними днями зловмисники отримали чергову партію наркотиків. 16 вересня правоохоронці провели 28 санкціонованих обшуків і вилучили фасований метамфетамін, наркотики рослинного походження, десять автомобілів, якими користувалися наркоторговці, зброю, а також готівку у національній та іноземній валюті, на загальну суму майже 1,5 млн грн», – інформують в поліції.

Сімох учасників організованої групи затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Ще одного члена наркоугруповання, який наразі перебуває за кордоном, оголосять в міжнародний розшук.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, закарпатцям загрожує від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.