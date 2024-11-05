Розповсюджували наркотики одесити по всій Україні через Telegram-канали

На Одещині правоохоронці викрили чоловіків, які організували продаж особливо небезпечних психотропів по всій території України під виглядом зоотоварів. Про це 4 листопада повідомила Державна прикордонна служба.

Організував наркобізнес мешканець Одещини. Він облаштував нарколабораторію у складському приміщенні на одному з дачних кооперативів області. До своєї діяльності він також залучив 27-річного знайомого.

Чоловіки систематично гуртовими партіями купували рідини, обладнання та інші інгредієнти, щоб виготовляти синтетичні наркотики. Загалом вони виробляли близько 25 кг солей, отримуючи виторг за це понад 8 млн грн щомісяця.

Розповсюджували наркотики одесити по всій Україні через Telegram-канали, маскуючи психотропи під виглядом зоотоварів.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання злочинців, в лабораторії та в автомобілях, виявили й вилучили:

наркотики alfa-PVP, амфетамін, екстазі, канабіс,

лабораторне обладнання,

чорнові записи,

готівку.

«Загалом правоохоронці у зловмисників виявили шість кілограмів наркотичних речовин. Орієнтовна вартість вилученого може становити понад 4 млн грн», – додають у повідомленні.

Зловмисників затримали й повідомили про підозри. Слідчі встановлюють, хто ще міг бути причетним до виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які продавали таблетки для схуднення, що містять психотропну речовину. Під час обшуків у них вилучили товар на загальну суму понад 3,6 млн грн.

Також наприкінці жовтня у Києві правоохоронці затримали групу наркодилерів, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс. Щоб не викликати підозру, вони перевдягались у військову форму.