Організатору та усім учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення

На Закарпатті правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, члени якого налагодили торгівлю наркотиками серед ув’язнених. Під час обшуків у камерах засуджених та помешканнях наркоторговців вилучили метамфетаміну на 500 тис. грн. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 листопада, наркотрафік з в’язниці організував 28-річний ужгородець. До схеми залучив ще одного ув’язненого та двох спільників на волі – 47-річну ужгородку й 40-річного уродженця Донеччини.

«Останні, за вказівками організатора, розфасовували партії наркотовару в згортки та надійно ховали у харчових продуктах, які надалі, через поштового оператора, надсилали ув’язненим спільникам. Останні розподіляли наркотики серед інших засуджених клієнтів. Поліцейські задокументували факт збуту за такою схемою партії марихуани та понад півкілограма метамфетаміну», – інформують правоохоронці.

Під час обшуків в камерах засуджених та у помешканнях наркоторговців вилучити майже 250 грамів розфасованого метамфетаміну, що за цінами чорного ринку коштує близько півмільйона грн, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також коробки із зіп-пакетами та фольгою.

«Крім цього, проведено огляд кімнати видачі посилок в УВП, у результаті якого з пакування, що надійшло на ім’я співорганізатора злочину, вилучили приховані у пляшках з-під йогурта 2 пакети з марихуаною. Двох підозрюваних, які перебували на волі, співробітники поліції затримали та помістили в слідчий ізолятор», – зазначили в поліції.

За збут наркотиків організатору та усім учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.