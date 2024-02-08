У схроні знайшли гранати РГД-5 та Ф-1, партію тротилу і пластиду з електродетонаторами, а також близько 600 набоїв різного калібру

Правоохоронці викрили 42-річного закарпатця, який з в’язниці торгував зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Отримуючи гроші на сім-карту, він давав покупцям координати схронів зі зброєю, які до ув’язнення зробив на околицях Ужгорода.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 8 лютого, закарпатець зараз сидить у в’язниці, відбуваючи 5-річний термін за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. До свого арешту він встиг облаштувати за містом сховок з боєприпасами та вибухівкою, які продавав дистанційно. Гроші за зброю йому перераховували на сім-карту, після цього він давав покупцям координати сховку.

«Задокументовано, що підозрюваний встиг продати кілька гранат, пістолет і тротилові шашки з електродетонаторами. Крім того, правоохоронці виявили незаконний сховок закарпатця. Там вилучили гранати типу РГД-5 та Ф-1, велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами, а також близько 600 набоїв різного калібру», – інформують у прокуратурі.

За збут боєприпасів, вибухових пристроїв і речовин без передбаченого законом дозволу закарпатцю повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавленняя волі на строк від трьох до семи років.