Затриманий закарпатець у 2021 році вже був засуджений за крадіжки до 5 років ув’язнення

Правоохоронці затримали раніше судимого мешканця села Добрянське Тячівського району, який торгував гранатами Ф-1, пострілами до РПГ та іншими боєприпасами. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 7 лютого, затриманий закарпатець у 2021 році вже був засуджений за крадіжки до 5 років ув’язнення. Під час 3-х річного іспитового терміну він продавав зброю.

«Задокументовано факти збуту ним гранат Ф-1 та пострілу до РПГ, на придбання та зберігання яких чоловік не мав жодних передбачених законодавством дозволів. Крім того, вдома у фігуранта під час обшуку виявили ще два постріли до РПГ із пороховими зарядами до них, а також набої. Усе це скеровано на експертизу для дослідження», – інформують у прокуратурі.

За незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями тячівцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 242 тис. грн застави. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.