Правоохоронці вилучили понад 30 тис. таблеток

У Києві правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які продавали таблетки для схуднення, що містять психотропну речовину, обіг якої обмежений. Під час обшуків у них вилучили товар на загальну суму понад 3,6 млн грн. Про це у понеділок, 21 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, дієтичні добавки з психотропною речовиною потрапляли до України з-за кордону. Щоб продати ці таблетки 25-річний киянин створив інтернет-магазин та залучив до співпраці ще трьох чоловіків віком від 21 до 27 років. Вони приймали замовлення на таблетки та відправляли їх поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 30 тис. таблеток. Їхня загальна вартість на «чорному ринку» становить понад 3,6 млн грн.

Всіх чотирьох чоловіків правоохоронці затримали та оголосили їм про підозри у незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років та конфіскація майна.

Нагадаємо, у липні у Калуші Івано-Франківської області правоохоронці затримали власницю аптеки за продаж метадону та бупренорфіну без ліцензії.