39-річна підприємиця продавала метадон та бупренорфін наркоманам

На Прикарпатті затримали 39-річну підприємицю, яка без ліцензії продавала наркотичні засоби метадон та бупренорфін в аптеці Калуша. Прикарпатку арештували, їй загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 3 липня, мешканка Калуського району продавала метадон та бупренорфін наркозалежним. Власницю аптеки затримали на гарячому.

«Поліцейські провели сім обшуків на місці події, за місцем проживання, в підсобних, гаражних приміщеннях та в транспортному засобі. Вилучено таблетки з вмістом наркотичних засобів, капсули та ампули ін’єкційних розчинів із змістом заборонених речовин. Обіг всіх цих препаратів обмежений», – інформують правоохоронці.

Підприємицю арештували з правом внесення застави. За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів їй загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.