Наркодилери під час збуту наркотиків переодягалися у військову форму

У Києві правоохоронці затримали групу наркодилерів, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс. Щоб не викликати підозру, збувачі наркотиків перевдягались у військову форму. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

За даними слідчих, схему збуту наркотиків та психотропів налагодив раніше судимий 31-річний житель Київщини разом із двома спільниками. Наркодилери продавали кокаїн, амфетамін та канабіс. Наркотичні та психотропні речовини збували виключно у Києві під час особистих зустрічей, а оплату приймали тільки готівкою.

Щоб не викликати підозру, під час збуту наркодилери переодягалися у військову форму. Правоохоронці затримали всіх трьох учасників схеми.

«Одного з фігурантів затримали на території столиці, куди він приїхав з метою збуту чергової партії психотропів. З його автівки ми вилучили пів кілограма амфетаміну. Решту фігурантів затримали за місцем мешкання, де під час санкціонованих обшуків вилучили психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями», – розповів начальник відділу Шевченківського управління поліції Олександр Легенький.

Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить 500 тис. грн. Затриманим оголосили про підозри у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі та конфіскація майна.