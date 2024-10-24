В гаражі правоохоронця знайшли велику кількість наркотиків

На Буковині працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця на торгівлі наркотиками. Чоловік відправляв марихуану в посилках через пошту. Під час обшуку в гаражі правоохоронця знайшли велику кількість психотропів.

Працівники ДБР та СБУ Буковини викрили чернівчанина, який працював в правоохоронних органах, на торгівлі наркотиками. Зловмисника зловили під час чергового відправлення пакетів з марихуаною через поштовий сервіс. Для маскування він приховував «зілля» у посилках з продуктами.

«23 жовтня 2024 року працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання та у гаражі правоохоронця. В чоловіка вилучили значну кількість готових для продажу наркотиків», – повідомили в Державному бюро розслідувань в четвер, 24 жовтня.

Після обшуків працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області. Він підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 307 КК України (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконне пересилання з метою збуту наркотичних засобів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.