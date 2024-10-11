Організував наркотрафік до колонії 38-річний засуджений за розбій, а до «справи» залучив киян: 46-річного родича та його 33-річну знайому

На Рівненщині ліквідували канал постачання наркотиків до колонії. До складу злочинної групи входили троє людей. Про це у п’ятницю, 11 жовтня, повідомили у поліції Рівненської області.

Організував наркотрафік до колонії 38-річний засуджений за розбій, до «справи» він залучив ще двох киян: 46-річного родича та його 33-річну знайому. Вони, перебуваючи на волі, купували наркотичні засоби в одному з чат-ботів та пересилали до установи. Наркотики організатор споживав сам та продавав іншим засудженим.

Поліцейські провели чотири обшуки: у в'язниці та за місцем проживання спільників. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та чорнові записи.

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Слідчі повідомили учасникам групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Суд обрав співучасникам запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.