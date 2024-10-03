Правоохоронці провели 28 обшуків у камерах засуджених та у квартирах спільників

На Прикарпатті слідчі оголосили підозри 10 учасникам угруповання, що постачали наркотики у дві колонії, а також надсилали за кордон. Про це 3 жовтня повідомив департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними правоохоронців, наркотрафік організував 37-річний так званий «смотрящий» за відділенням колонії, у якій він відбуває чотирирічне покарання за смертельну ДТП. Він залучив кількох утриманців установи та людей, які не перебувають у колонії.

Ув’язнені купували товар онлайн, оформляючи замовлення на підставних осіб через анонімні акаунти. Закуплений товар надходив до поштового відділення, де його отримували спільники. Наркоділки також купували нарковмісні речовини у місцевих збувачів. Після отримання замовлення, учасники угруповання маскували наркотики у продуктах, одязі, засобах гігієни та передавали засудженим розфасовані «посилки» через КПП або проносили їх до виправних установ безпосередньо «на собі». Надалі учасники наркотрафіку збували товар серед засуджених.

Один із наркодилерів залучив до схеми власну матір, яка відповідала за облік грошей від збуту наркотиків та зберігала «общак» на власній картці. На час проведення слідчих дій баланс карткового рахунку становив 270 тис. грн.

За даними правоохоронців, учасники схеми також налагодили контрабанду нарковмісних пігулок за кордон. У одному з епізодів правоохоронці задокументували оформлення посилки з «товаром» від одного з учасників угруповання до США. Заборонені речовини загальною масою 360 г були замасковані в банці будівельної шпаклівки.

Правоохоронці провели 28 обшуків у камерах засуджених та у квартирах спільників. Вони вилучили майже 100 пігулок нарковмісних речовин, шприци та пластикові банки з наркотиками, електронні ваги, стартовий пістолет та набої до нього, 48 мобільних телефонів, банківські картки, компʼютери, поштові накладні, «бухгалтерію» та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів 10 учасникам угруповання – трьом засудженим, двом продавцям наркотичних речовин та пʼятьом особам з волі – слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Їм може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.