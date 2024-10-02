Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень

Двоє мешканців Сумської області орендували будинок на Львівщині та облаштували там нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин, які продавали партіями. Правоохоронці вилучили понад 2 кілограми психотропів та затримали організаторів.

Як вказано у повідомленні поліції за 2 жовтня, двоє мешканців Сумської області віком 19 та 20 років орендували житловий будинок в одному з сіл Стрийського району Львівщини. Вони завезли туди обладнання, прекурсори та виготовляли психотропні речовини амфетамін та PVP. Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у будинку більше 2 кг речовини, схожої на психотропні засоби «амфетамін» та PVP, прекурсори, а також хімічне обладнання, електронні ваги та інші речові докази. Усе скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Організатори затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.