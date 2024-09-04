Один із затриманих, якого підозрюють у продажі наркотиків

Поліція та прокуратура викрили злочинне угрупування, яке виготовляло та продавало канабіс. За інформацією слідчих, мережу створив львів'янин й залучив ще сімох людей – шістьох мешканців Львівщини та одного жителя Черкас. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у середу, 4 вересня, розповіли, що щомісячний дохід наркоторговців становив приблизно 2 млн грн.

«У спеціально пристосованих приміщеннях та земельних ділянках учасники угруповання організували вирощування канабісу. Це дозволяло їм виготовляти та збувати заборонені речовини впродовж усього року. Продавали наркотики гуртом та в роздріб у декількох областях країни. Збували "товар", відправляючи його через поштового оператора», – розповіли в прокуратурі.

Коноплю вирощували у спеціальних приміщеннях. Фото прокуратури

Під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили понад 30 кг канабісу та 400 кущів коноплі. Крім цього, поліцейські вилучили техніку нарколабораторії, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази.

Усім вісьмом членам організації повідомили про підозру у виробництві та продажі наркотиків (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ККУ). Вони перебувають під вартою без права внесення застави.