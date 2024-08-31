Наркотики він продавав із рук в руки

Львівські поліцейські в п’ятницю, 30 серпня, затримали 41-річного львів’янина під час продажу з рук в руки речовини PVP. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Підозрюваного затримали у нього вдома у Франківському районі Львова, де також провели обшуки і вилучили кристалічну речовину, схожу на психотропний засіб «PVP», електронні ваги, засоби для фасування, гроші інші речові докази.

Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Львів’янину повідомили про підозру за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.