Водія довелося діставати з автомобіля, адже його затиснуло

У п’ятницю, 30 серпня, у Львові водій автомобіля ЗАЗ перевернувся на кільці. 33-річний чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«Близько 01:00 ми отримали виклик на вулицю Городоцьку, де на круговому перехресті з автодорогою Львів- Шегині сталася ДТП. 33-річний водій автомобіля ЗАЗ 110307 не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості руху, здійснив наїзд на бордюр та перевернувся», – йдеться в повідомленні поліції.

Фото патрульної поліції

Водія довелося діставати з автомобіля, адже його затиснуло. Медики оглянули 33-річного чоловіка. Він відмовився від госпіталізації. Під час спілкування з порушником, у нього виявили ознаки наркотичного спʼяніння. Однак від перевірки він відмовився.



Поліцейські склали на львівʼянина два протоколи: за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП.