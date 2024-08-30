Загалом правоохоронці провели обшуки на 38 об'єктах на території Польщі та України

Нацполіція України та Центральне бюро розслідувань поліції Польщі викрили масштабне транснаціональне наркоугрупування та вилучили наркотиків на 600 млн грн. За даними поліції, під час спецоперації вилучено синтетичний опіоїд метадон у кількості, яка дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.

Як повідомила 30 серпня Нацполіція України, під час масштабної спецоперації поліцейські ліквідували найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі, де виробляли метадон у кристалічній формі, а також 8 мульти-лабораторій на території України та Польщі, де синтетичні катинони (мефедрон і Альфа-PVP) вироблялися разом з метадоном. Збували «готовий» товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, методом із «рук в руки» та «мастеркладами».

Загалом правоохоронці провели обшуки на 38 об'єктах на території Польщі та України, де виробляли або зберігали речовини, їх прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва.

Метадон – це синтетичний опіоїд, використовується в медицині як знеболювальне і для лікування опіоїдної залежності. Однак речовина, вироблена картелем, мала концентровану кристалічну форму, яка зазвичай зустрічається лише на нелегальному ринку наркотиків.

Всього вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, дві тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, психотропів та прекурсорів за цінами «чорного» ринку становить понад 600 млн гривень, що еквівалентно 15 млн доларів.

У рамках справи затримано сім членів картелю разом з організатором. Всі вони перебувають під арештом за рішенням суду.

Слідчі Нацполіції України повідомили п’ятьом особам про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 ККУ). За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.