Вилучений у наркоторговців героїн спалили

СБУ Львівщини спалила понад 1 тонну героїну, який ще у січні 2021 року конфіскувала у контарбандистів. За цінами чорного ринку, на момент виявлення товару його вартість становила понад 2,3 млрд грн.

Як розповіли в СБУ Львівщини, ліквідація наркотиків відбулася після відповідного вироку Залізничного районного суду Львова.

У 2021 році СБУ провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання. Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів – одного з організаторів наркотрафіку та трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

Відповідно до вироку суду, наркотики спалили

В результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну підготовленого для транспортування. Наркотичний вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Усіх затриманих в цій справі засудили за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони уже відбувають тюремні строки згідно ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 ККУ.