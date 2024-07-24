У міжнародних посилках знайшли понад 4 кг канабісу

Співробітники Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці спільно із кінологами виявили транскордонний канал з постачання наркотичних речовин поштою із США та Канади.

Як повідомили у Львівській митниці, чотири посилки із наркотиками вагою понад 4 кг прямували зі США та Канади транзитом через митну територію України до Казахстану та Киргизстану.

Посилки за наркотиками вилучили на митниці (фото Львівської митниці)

«В результаті оперативних заходів працівники митниці виявили 4,15 кг речовини, яка відповідно до проведеного експрес-тесту, ідентифікується як канабіс», – йдеться в повідомленні митниці.

Посилки з наркотиками вилучили, про цей факт повідомили правоохоронні органи.