Нарколабораторія діяла в Дрогобицькому районі

У Дрогобицькому районі на Львівщині поліцейські врили нарколабораторію з виготовлення PVP та інших наркотиків, яку організував 34-річний уродженець Донеччини. Щомісячний прибуток наркоділків становив близько 16 млн грн.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, 34-річний уродженець Маріуполя разом зі спільником у гаражах виготовляли до 40 кг психотропних речовин на місяць, які в подальшому розповсюджували, закладаючи «мастерклади» у західних областях України. Щомісячний прибуток від такої діяльності складав понад 16 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значні об’єми прекурсорів та інгредієнтів, а також засоби та лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, саму речовину PVP у різних аморфних станах, а також наркотичний засіб канабіс, нарковмісні таблетки, засоби для фасування та інші речові докази. Окрім того, поліцейські виявили бойову гранату, запал до неї та набої до вогнепальної зброї. Усе вилучене скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Під час обшуків вилучили велику кількість анркотичних засобів

Затриманому повідомили про підозру у виробництві та збуті наркотичних засобів та прекурсорів (ч.3 ст.307 та ч.2 ст.311 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.