Правоохоронці провели обшук у помешканні 41-річного мешканця Луцького району, якого підозрюють у наркозлочинах. У чоловіка виявили та вилучили пʼять кілограмів психотропів загальною вартістю у понад 2 млн грн. Про це повідомили 24 жовтня у пресслужбі поліції області.

Слідчі встановили, що чоловік продавав особливо небезпечну психотропну речовину fubinaсa на території всього Луцького району. Так, за місцем проживання 41-річного підозрюваного провели обшук, під час якого виявили та вилучили пʼять кілограмів психотропів, пістолет, пристрій для куріння, електронні ваги, мобільні телефони та інші речові докази.

«Вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить понад 2 000 000 грн. Усе це скерували на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС», – зазначають поліцейські.

Також правоохоронці з'ясували, що щомісячно зловмисник заробляв на незаконній діяльності близько 70 тис. грн.

Волинянину оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про збут психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Санкція статті передбачає від шести до десяти років тюрми з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.