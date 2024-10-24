При собі двоє чоловіків мали пів сотні закладок з різними наркотиками

У Тернополі під час комендантської години патрульні поліцейські зловили наркокур'єрів. Двоє чоловіків пересувалися містом на електросамокатах і, як з’ясувалося, перевозили закладки з психотропами до клієнтів. При собі зловмисники мали пів сотні таких закладок з різними наркотиками.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції з’ясували, що двоє жителів Кременецького району переїхали жити в обласний центр. Чоловіки винайняли житло в Тернополі та почали надавали кур’єрські послуги. Щоправда, товар, який вони почали доставляти, виявився закладками з психотропами.

«Правоохоронці це з’ясували, коли під патрулювання у комендантську годину патрульні наздогнала одного зі зловмисників на самокаті. Чоловік не зміг пояснити, який саме товар він доставляє вночі. При собі “кур‘єри” мали пів сотні згортків з розфасованою речовиною рослинного походження», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 24 жовтня.

На квартирі, яку винаймали підозрювані, під час обшуку поліцейські знайшли та вилучили інші наркотики речовини й матеріали для їх фасування. Зловмисникам інкриміновано ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, за попередньо змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.