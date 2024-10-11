Суд виніс вирок двом львів’янам, обвинуваченим у торгівлі наркотиками. Чоловіки віком 27 і 29 років проведуть за гратами по 10 років. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Окрім позбавлення волі, суд присудив обвинуваченим конфіскацію майна.

Прокурори в суді довели, що двоє львів’ян організували схему збуту наркотичних і психотропних речовин. Ідеться про амфетамін, PVP, МДА, 4-ММС та канабіс.

Чоловіки купували великі партії заборонених речовин через інтернет-магазин та Telegram-канал. Потім вони фасували наркотики і робили закладки із пакунками у різних місцях у Львові.

Також наркоторговці пересилали наркотики через різних поштових операторів, вказуючи вигадані анкетні дані для конспірації.