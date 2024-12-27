Засуджені продавали амфетамін у Чернівцях

Суд на Буковині визнав 36-річного та 49-річного місцевих мешканців винними у виготовленні та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах. Кожен з обвинувачених отримав по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі 27 грудння, жителі Чернівців виготовляли амфетамін у нарколабораторії, яку облаштували в одному з приміщень обласного центру.

«Сировину закуповували дистанційно та одержували через службу доставки, а готову психотропну продукцію реалізовували у Чернівцях. Гроші від реалізації амфетаміну використовували для подальшого його виготовлення», – розповіли правоохоронці.

За незаконне виготовлення та збут наркотиків в особливо великих розмірах жителям Чернівців, віком 36 та 49-років, призначили по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.