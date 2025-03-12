Наркоділків затримали на спальному масиві «Сонячний»

В Тернополі на масиві «Сонячний» поліцейські затримали чоловіка та 17-річну дівчину, які реалізовували в обласному центрі наркотики. Психотропи збували тернополяни через інтернет-магазини методом закладок. У місяць зловмисники заробляли близько 500 тис. грн. Правоохоронці їх затримали 10 березня та оголосили їм про підозри.

Поліцейські встановили, що незаконний бізнес в Тернополі налагодили двоє місцевих мешканців – 17-річна дівчина та чоловік. Вони винайняли квартиру, в якій саме готували товар до реалізації, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 12 березня. Канабіс та психотропні речовини вони замовляли великими партіями через інтернет та отримували на поштових відділеннях.

Наркотики зловмисники ховали в глину і маскували під камінці

«Фасували наркотики вдома в поліетиленові пакети, а далі обробляли їх глиною, покривали зверху грунтом та травою, маскуючи під камінці. Товар закладали по всьому Тернополю», – розповів начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайло Димида.

Працівники поліції почали стежити за наркодилерами та документувати їх протизаконну діяльність ще в листопаді 2024 року. Піймали ділків під час розміщення чергової партії «закладок». Під час обшуку поліцейські спільно з спецпризначенцями КОРД вилучили 2 кг психотропної речовини «PVP», 100 г канабісу, а також мобільні телефони, сім-карти, фінпакети, ваги. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 1 мільйона гривень.

Зловмисників затримали та оголосили їм підозру за ч. 3 статті 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також суд обрав їм запобіжні заходи: хлопцеві – тримання під вартою без права внесення застави, а спільниці – цілодобовий домашній арешт. Встановлюють оперативники осіб, які постачали товар тернополянам.